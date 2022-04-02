Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu - Son Dakika
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Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

02.04.2022 17:08
Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yönünü kaybeden kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yönünü kaybeden kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Akyazı'nın Çatalköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden çıkan Adem Can Dülger'den haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, Dülger'in gidebileceği yerlerde arama gerçekleştirdi. AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye 9 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama köpeği sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında Dülger, ormanlık alanın iç kısımlarında bulundu. Yönünü kaybettiği için geri dönemeyen Dülger, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu
Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu
Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

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Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Adem Can, Sakarya, Akyazı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu - Son Dakika
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