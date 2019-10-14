Ormanlık alandaki cinayetin para için işlendiği iddiası

ANTALYA'da kaybolduktan 8 gün sonra, ormanlık alanda başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanmış cesedi bulunan Halit Yılmaz'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Lütfiye Yavuz (34), eşi Muhammet Yavuz (37) ve arkadaşı Şükrullah Taş (35), hakim karşısına çıktı. Muhammet Yavuz, savunmasında cinayetin anlık geliştiğini iddia ederek, "Tartışmaya başladık. Ben de o an kendimi kaybettim. Yere düştüğünde öldüğünü gördüm" derken, Yılmaz'ın yakınlarından biri ise Yavuz'un iddiasını yalanlayıp, cinayetin para için işlendiğini ve parayı alamadıkları için cinayeti işlediklerini öne sürdü.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Polis arama çalışması başlatırken, Halit Yılmaz'ın otomobili jandarma ekiplerince Antalya- Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde yol kenarında bulundu. Ekipler, aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Naldöken mevkisinde de Yılmaz'ın cüzdanına ulaştı. Akşam saatlerinde ise ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalıyla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulundu. Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

KATİLLERİ TELEFON KAYITLARI İLE BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Yılmaz'ın en son Lütfiye Yavuz ile görüştüğü tespit edildi. Polis, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak, Lütfiye Yavuz ve eşi Muhammet Yavuz'u gözaltına aldı. Lütfiye Yavuz, Halit Yılmaz'ı, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş ile evde boğarak öldürdüklerini itiraf etti. 3 sanık, mahkemece tutuklandı.

'BİZDEN UZAK DURMASINI SÖYLÜYORDUM'

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Zülfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve Şükrullah Taş ile öldürülen Halit Yavuz'un yakınları katıldı. Savunmasında, daha önce cezaevine girdiğini anlatan Muhammet Yavuz, "Benim maktulle samimiyetim vardı. Biz ev aradığımız zamanlar eşim beni maktulle tanıştırmıştı. Ben cezaevine girdikten sonra eşim bana maktulün kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını söyledi. Ancak ilişkisi olduğunu söylemedi. Aradan geçen zamanlarda maktul iş yerime gelip gidiyordu. Yaklaşık 20 gün boyunca eşim ve çocuklarımı hep yanımda tuttum ve onları iş yerime getiriyordum. Maktule sürekli bizden uzak durması gerektiğini söylüyordum. Bir gün eve geldikten sonra ben markete gittim. Markette yarım saat oyalandım. Geldiğimde evden sesler geliyordu. Kapı açıktı, maktulün eşimin elinden tuttuğunu gördüm. Benim geldiğimi gördü ama benim onu gördüğümü görmezlikten geldi. Çocuğu sevmeye başladı. 'Madem gelmişsin buyur kahve iç dedim' çünkü yeniden cezaevine girmek istemiyordum. Aramızda husumet olsun istemedim" diye konuştu.

'YERE DÜŞTÜĞÜNDE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM'

Eşi Zülfiye Yavuz'un, maktulün eve zorla girdiğini söylediğini belirten Muhammet Yavuz, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben eşime, 'Sen bebeği al ben onunla konuşup, meseleyi tatlı bir şekilde çözeyim. Sonra yanınıza gelirim' dedim. Ben bu sırada sanık Şükrullah'a mesaj attım. Daha önce de bu konuda Şükrullah bana konuşmayı kendisinin yapacağını söyledi. Eşim evden ayrıldı. Taksiye bineceği sırada Şükrullah gelmiş ve eşimi taksiye bindirmiş. Biz bu sırada maktulle salona geçtik. Oturduk konuşmaya başladık, hatta tartışıyorduk. Maktul bana eşimle ilişki yaşadığını söyledi ve tartışmaya başladık. Maktul inşaatçıdır. Üzerinde inşaat demiri varmış ve bana tartışma sırasında o demiri gösterdi. Bana vurmaya çalışırken ben onun elinden tuttum. Bana çirkin şeyler söyledi, ben de 'Çık, git' dedim. Evden çıkmadı. Ben de o anda kendimi kaybettim. Maktul yere düşmüştü. Yere düştüğünde öldüğünü gördüm. Bu sırada Şükrü daha yanıma gelmemişti. Geldiğinde Şükrullah ile birlikte kilime sardığım ve kafasına poşet geçirdiğim cesedi, maktulün arabasının bagajına koyduk. Sonra cesedi ormanlık alana bıraktık."

'OLAY ANLIK GELİŞTİ, PİŞMANIM'

Eşinin cinayetten haberi olmadığını, sanık Şükrullah Taş'ın da sadece cesedin taşınmasına yardım ettiğini ifade eden Muhammet Yavuz, "Ben bir kadının, bir çocuğun hayatını kurtardım. Ailem dağıldı. Takdir mahkemenizindir. Pişmanım, anlık gelişen bir olaydı. Onu öldürmeyi düşünmüyordum" dedi.

MAKTULLE ESKİDEN İLİŞKİMİZ VARDI, EŞİME 'AİLE DOSTUMUZ' DEDİM

Halit Yılmaz'ı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını söyleyen Sanık Zülfiye Yavuz ise kendisine ağabey olarak yaklaştığını, maktulün sürekli peşinden geldiğini ve aralarında dostluk ilişkisi kurulduğunu söyledi. Zülfiye Yavuz, "Ben istemesem de onun baskısıyla 2.5 yıl kadar maktulle aramızda bir ilişki yaşandı. Ben o sırada bekardım. 2012 yılında sanık Muhammet ile evlendik. Defalarca kez numaramı değiştirdim. Evlendikten sonra da maktul beni aramaya devam etti. Eşimle tanışmış, samimi olmuşlar. Evimize gelip gidiyordu. Ben eşime, onunla eski ilişkim olduğunu söylemedim. Aile dostumuz olarak tanıttım. Hep eşimin olmadığı vakitler geliyordu. Olayı bir hafta sonra öğrendim, suçsuzum" diye konuştu.

YILMAZ'IN YAKINLARINDAN 'PARA CİNAYETİ' İDDİASI

Öldürülen Yılmaz'ın yakınlarından biri ise sanıkların cinayet nedenini saptırdıklarını belirterek, "Sanıklar planlayarak bu cinayeti işlemişlerdir. Amaçları para koparmaktı. Zaten borç içindeydiler. Zülfiye bizim komşumuzdu ve bizden borç da istemişti. Para koparamayınca öldürdüler" dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.