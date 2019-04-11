Son Dakika Haberleri: Ormanlık Alandaki Demir Direkleri Çalan Zanlı Yakalandı

Ormanlık Alandaki Demir Direkleri Çalan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Seydişehir ilçesinde ormanlık alanın korunması için dikilen demir direk ve tel örgüleri çalan zanlı yakalandı.

Ormanlık Alandaki Demir Direkleri Çalan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Seydişehir ilçesinde ormanlık alanın korunması için dikilen demir direk ve tel örgüleri çalan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Oğlakçı Mahallesi'nde bulunan sulama göleti çevresine Seydişehir Orman İşletme Şefliği tarafından çekilen tel ve demir direklerin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada kısa sürede direklerin Dikilitaş Mahallesi'nde oturan M.B. tarafından çalındığını ve çaldığı tel ve direkleri Çat Mahallesi'ndeki kendine ait bahçeye çektiği tespit edildi.

Bahçede inceleme yapan ekipler, direklerin fark edilmemesi için üzerlerinin boyandığını tespit etti.

Tel ve direkleri çaldığı iddia edilen M.B jandarma tarafından gözaltına alınırken yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:06 Kaynak: AA
Jandarma, Seydişehir, Güncel
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