Son Dakika Haberleri: Ormanlık alandaki Hint keneviri uyuşturucuya 1 gözaltı
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Ormanlık alandaki Hint keneviri uyuşturucuya 1 gözaltı

32 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen uyuşturu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Ormanlık alandaki Hint keneviri uyuşturucuya 1 gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen uyuşturu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. (58) gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Kısım Amirliği ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan H.A.'nın uyuşturucu madde imal edip sattığını belirledi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, eğitimli narkotik köpeği 'Kaptan' ile H.A.'nın evi ve yakınındaki ormanlık alanda arama yaptı. Aramada, 253 kök Hint keneviri ve yaklaşık 2,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın, adliyeye sevk edileceği belirtildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:12 Kaynak: DHA
Muğla, Yatağan, Güncel
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