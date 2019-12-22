ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Son Dakika
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ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbulSancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul

Sancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirlemesi üzerine kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanda bulunan polis ekipleri

-Ormanlık alandaki itfaiye ekipleri

-Ormanlık alandan çıkan duman

-Genel ve detay


İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
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