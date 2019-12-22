Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi

6 saat önce

SANCAKTEPE'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi, System.String[]
SANCAKTEPE'de  bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirledi ve kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
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