Ormanlık alandaki molozların içinde Türk bayrakları bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alana dökülen çöp ve molozların arasında Türk bayrakları bulundu. Mahalleli, bayrakları temizleyip evlerine götürürken, duruma tepki gösterdi.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde, belediyenin sürekli temizlik yapmasına rağmen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ısrarla inşaat molozları başta olmak üzere her türlü çöpü attığı ormanlık alanda dün Türk bayrakları da bulundu. Kağıttan 7 Türk bayrağı, mahalleli tarafından fark edilerek çöpten çıkarıldı. Mahalleli, çöpteki Türk bayraklarını alıp, temizledikten sonra eve götürdü.Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, ormanlık alanlara çöp dökenlerin ve Türk bayraklarını atanların tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Kayhan, "İnsanlar artık duyarsız. Şu durumda bile oralara çöp dökebiliyorlar. Ben bu insanlara ne diyeyim? Artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Demek ki ormanlara da bir kamera yerleştirilecek. Bir şekilde kontrol olmalı. Yoksa başa çıkılamıyor. Güya oralar görülmüyor. Gidip herkes oralara döküyor. Niye görünmesin? O atıkların içerisindeki camlar sıcakta ısınınca yangın çıkmasına neden olur. Ormanlık alan yanar. İnsanlar bunları hiç düşünmüyor mu" dedi.