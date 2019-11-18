Son Dakika Haberleri: Ormanlık alandaki yangın ekiplerce söndürüldü
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Ormanlık alandaki yangın ekiplerce söndürüldü

6 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ormanlık alandaki yangın ekiplerce söndürüldü, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı mevkisinde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar olay yerine giderek yangına müdahalede bulundu.


Vatandaşlar yangına müdahale ederken bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kozlu İtfaiyesi, Orman arazözü, 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.


Yaklaşık 2 dönümlük arazi yangından etkilenirken ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Öte yandan yangının çıktığı bölgenin yakınında arı kovanlarının bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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