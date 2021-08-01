Denizli 'nin Buldan ilçesi Yayla ve Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki çam ormanlarında gece saatlerinde yangın meydana geldi. Devriye görevini yürüten orman ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kısa sürede alevlere müdahale edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle alevler geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. 4 dekar alanın zarar gördüğü ormanlık alanda ekipler soğutma çalışmalarında sona geldi. - DENİZLİ

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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