Son Dakika Haberleri: Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı
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Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı

6 saat önce

Eskişehir'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı, System.String[]

Eskişehir'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ormanlık alandan daha önce de demir kazıkları çalıp hurdacılara satan şüphelilerin yeniden geldiğini belirleyen jandarma motorize ve orman koruma ekipleri, zanlılar D.K, T.N ile H.N'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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