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Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı
6 saat önce
Eskişehir'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Eskişehir'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ormanlık alandan daha önce de demir kazıkları çalıp hurdacılara satan şüphelilerin yeniden geldiğini belirleyen jandarma motorize ve orman koruma ekipleri, zanlılar D.K, T.N ile H.N'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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