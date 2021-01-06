Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler - Son Dakika

Antalya'nın Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana dökülen cam ve plastik atıklar kötü görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın en önemli içme suyu kuyusunun bulunduğu Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın bazı bölümleri çöplüğe döndü. Kızılçam ve makilik alanla kaplı olan bölgede, yol kenarları ve ormanın içi de atıklarla kirletildi. Özellikle çok sayıda cam kırıkları ve plastik parçaların alana atıldığı görüldü. Sera için kullanılan siyah naylonların da ormana atılması tepki çekti.

(İsa Akar/İHA)