Ormanlık alanlara havadan denetim - Son Dakika
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Ormanlık alanlara havadan denetim

19.07.2022 15:31

Ormanlık alanlara havadan denetim Kilis'te, 1 Ekim tarihine kadar Ormanlık alanlara girişin yasaklanmasından sonra jandarma tarafından ormanlık alanlar ile mesire alanlarında 7/24 saat esasına göre droneli denetimler yapıyor.

Ormanlık alanlara havadan denetim

KİLİS - Kilis'te, 1 Ekim tarihine kadar Ormanlık alanlara girişin yasaklanmasından sonra jandarma tarafından ormanlık alanlar ile mesire alanlarında 7/24 saat esasına göre droneli denetimler yapıyor.

Kilis Valiliği tarafından Orman yangınları ile mücadelede Kilis İli sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 8 Temmuz 2022 - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ormanlık alanlarda uygulama noktası oluşturarak, ormanlık alanlara girişlerin mangal yamanın yasak olduğunu Resul Osman Mesire alanlarında da Belediye tarafından tahsis edilen ocaklarda mangal yakılması, dikkatli olunması konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanları drone ile izlerken, motorize ekipler, ormanlık alanlarda devriye gezerek vatandaşları orman yangınları konusunda uyarıyor.

Vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulamalarından memnun olduklarını, ormanların korunmasının önemli olduğunu dile getirerek, denetimlerin caydırıcı olacağını ifade ettiler.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

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