Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu... - Son Dakika

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 21:43

Kaynak: AA

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