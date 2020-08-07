Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu... - Son Dakika

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu...
Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.
Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 21:43
Kaynak: AA
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