Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

02.04.2022 17:43
Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ve Kaynarca ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ve Kaynarca ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Akyazı Ballıkaya Mahallesi ve Kaynarca Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Her iki ilçede de çıkan yangında toplamda 7 dönümlük yer kül olurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
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Orman İşletme Müdürlüğü, Sakarya, Akyazı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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