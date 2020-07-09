Ormanlık alanları kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika

Ormanlık alanları kenevir tarlasına çevirdiler

Manisa'nın Demirci ve Akhisar ilçelerinde ormanlık alanlarda ekili halde toplam 348 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ve Akhisar ilçelerinde ormanlık alanlarda ekili halde toplam 348 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilirken, kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Demirci ilçesi Ayvaalanı Mahallesi'nde ormanlık alan içinde alınan bir duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları aramada 75 kök kenevir bitkisi ele geçirirdi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda numune alınmasının ardından kenevirler imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.


Orman dikim alanında 273 kök kenevir


Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum üzerine Yayakırıldık Mahallesi Söğütlük mevkiinde ormanlık dikim alanı içerisinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde boyları 50-200 santimetre civarında olan 273 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerden numune alınarak imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Demirci, Kenevir, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanları kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika
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