Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu - Son Dakika
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Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu

30.06.2022 16:09
Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 6 farklı noktaya ekilmiş toplam 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 6 farklı noktaya ekilmiş toplam 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirleri ektiği tespit edilen kişinin evinde yapılan aramada kenevir tohumu ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli mevkiindeki ormanlık arazi içerisinde, yasa dışı kenevir yetiştirildiği duyumu alan jandarma ekipleri ormanlık arazi içerisinde yaptıkları arama ve tarama çalışmalarında 6 farklı noktaya dikilmiş boyları 100 ila 120 santimetre arasında değişen toplam 428 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olaya ilişkin yapılan araştırma neticesinde bahse konu kenevir bitkilerini M.T. (62) isimli şahsın diktiği öğrenilirken, şahsın ikametinde yapılan aramada bez çaput içerisinde 20 gram kenevir tohumu bulunarak el konuldu. Şüpheli şahıs jandarmada alınan ifadesinde; kenevir bitkilerini kendisinin diktiğini ve yetiştirdiğini itiraf etti. Şüpheli M.T.'nin bugün adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Manisa'da tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı Manisa'da tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu - Son Dakika
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