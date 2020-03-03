Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği - Son Dakika

Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği
6 saat önce
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana atılan çöp ve molozları temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana atılan çöp ve molozları temizledi.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğanay Hotel Mevkii, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana çöp ve moloz döküldüğü bilgisi üzerine gerekli incelemeleri yaparak temizlik çalışması başlattı. Kepçeler aracılığıyla kamyonlara yüklenen çöp ve molozlar bertaraf edilmek üzere tesislere taşındı. Çalışmalar sonucunda ormanlık alan çöplerden tamamen arındırıldı. - ANTALYA
Son Dakika Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı