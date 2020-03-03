Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği - Son Dakika

Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği

6 saat önce

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana atılan çöp ve molozları temizledi.

Ormanlık bölgede çöp ve moloz temizliği, System.String[]

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana atılan çöp ve molozları temizledi.


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğanay Hotel Mevkii, Gerpelit Caddesi'ndeki ormanlık alana çöp ve moloz döküldüğü bilgisi üzerine gerekli incelemeleri yaparak temizlik çalışması başlattı. Kepçeler aracılığıyla kamyonlara yüklenen çöp ve molozlar bertaraf edilmek üzere tesislere taşındı. Çalışmalar sonucunda ormanlık alan çöplerden tamamen arındırıldı. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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