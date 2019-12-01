Son Dakika Haberleri: Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76
Son Dakika Spor Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76 - Son Dakika Spor

Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76

6 saat önce

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi OGM Ormanspor, Kloof ve Warren'ın toplamda 22 sayılık performansıyla bu çeyreği 29-11 önde geçti.

Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76, System.String[]

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi OGM Ormanspor, Kloof ve Warren'ın toplamda 22 sayılık performansıyla bu çeyreği 29-11 önde geçti.


İkinci periyoda kötü başlayan başkent ekibi, sonrasında oyunda tekrar üstünlüğü ele aldı ve devreye 47-29 önde girdi.


Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, üçüncü çeyreğin son bölümünde hücumda üst üste sayılar bulunca farkı 10 sayıya kadar indirdi ve OGM Ormanspor, bu periyodu 60-50 önde tamamladı.


Son çeyrekte oyuna ortak olan konuk ekip aradaki farkı son 5 dakikaya girilirken 3 sayıya (67-64) kadar indirdi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor maçın bitimine 1 dakika kala 76-76 beraberliği yakalamasına karşın OGM Ormanspor maçtan 77-76 galip ayrıldı.


Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sinem Tetik


OGM Ormanspor: Kloof 14, Kikanovic 24, Babic 6, Cevher Özer 4, Warren 26, Tuna Han Dikmen, Caner Ercan 1, Dorukhan Engindeniz 2


Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 18, Davis 9, Hrovat 9, Aldridge 19, Zanna 17, Burak Eşlik, Gani Erdi Gülaslan 2, Sinan Sağlam, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat


Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer


1. periyot: 29-11


Devre: 47-29


3. periyot: 60-50

Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Afyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:15 
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