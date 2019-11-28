Son Dakika Haberleri: Ormanspor Avrupa'da ilk yenilgisini aldı
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Ormanspor Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

6 saat önce

Polkowice kentindeki Şehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-11 önde tamamlayan OGM Ormanspor, devre arasına da 34-31 üstün gitti.

Ormanspor Avrupa'da ilk yenilgisini aldı, System.String[]

Polkowice kentindeki Şehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-11 önde tamamlayan OGM Ormanspor, devre arasına da 34-31 üstün gitti.


İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan ve skor üstünlüğünü yakalayan CCC Polkowice, üçüncü çeyreğini 52-42 önde bitirdiği mücadeleden 75-55 galip ayrıldı.


Ev sahibi takımda Danielle Marie Robinson, 27 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. OGM Ormanspor'da Courtney Paris'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Bu sonuçla CCC Polkowice, gruptaki 3. galibiyetini, OGM Ormanspor ise ilk yenilgisini yaşadı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:38 
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