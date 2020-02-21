Ormanspor, Elazığspor'a sahalarını açtı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığspor ve Ormanspor kadın basketbol takımlarını kardeş takım olarak ilan ederek, "Sahalarımızın hepsini Elazığspor'a açtık. Federasyonda konaklama sorununu çözmüş oldu." dedi.

Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Sosyal Tesisleri'nde, Elazığspor ve Ormanspor kadın basketbol takım oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini tekrarlayan Bakan Pakdemirli, teşkilat olarak ilk saatlerden itibaren deprem bölgelerinde olduklarını ve yardımlarının da hala devam ettiğini söyledi.

Deprem sonrası Elazığspor'un yaşadığı sorunların ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik kendi imkanlarında attıkları adımları aktaran Pakdemirli, "Elazığspor ve Ormanspor kadın basketbol takımlarını kardeş takım olarak ilan ediyoruz. Sahalarımızın hepsini Elazığspor'a açtık. Federasyonda konaklama sorununu çözmüş oldu." diye konuştu.

Ormanspor'un Avrupa Ligi'ndeki başarılarından bahseden Pakdemirli, basketçilere yönelik, "Sizler, Orman Genel Müdürlüğünün fidanları, potalarında sultanlarısınız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, oyunculara yaptıkları iş ne olursa olsun, en iyi şekilde yapmalarını ve donanımlarını artırma tavsiyesinde bulundu.

Kasapoğlu da depremin yaralarının hep birlikte saracaklarını belirterek, "Bunun gayretini görmek, bunu tecrübe etmek apayrı bir duygu. Millet olarak zor zamanlarda kenetlenmesi bilen birbirine destek veren bir milletiz. İki takım arasında tesis edilen kardeşliği gönülden kutluyorum. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.