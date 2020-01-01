Ormanya 2019'da 7 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Ormanya 2019'da 7 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya, 2019 yılında 7 milyon 211 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ormanya 2019'da 7 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan " Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya, 2019 yılında 7 milyon 211 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'da yılın gözdesi küçük evleriyle "Ormanköy" oldu.

Önemli doğa turizmi destinasyonları arasında yerini alan Ormanya, İstanbul, Eskişehir, Konya, Ankara, Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Edirne'den çıkışlı, turizm acentelerinin düzenlediği binlerce turun öncelikli rotasında yer almayı başardı.

Ormanya, 2019 yılında 7 milyon 211 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ormanya'daki Vahşi Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyik, karaca, alageyik, ceylan ve yılkı atı bölümlerinde 43 yeni yavru parkın sakinleri arasına katıldı. Alanda üretilen kızıl geyik ve karaca gibi doğada popülasyonu azalan türlerin, sayıları yeteri kadar arttığında Kocaeli'deki uygun doğal yaşam alanlarına salınması hedefleniyor.

Karavan ve çadır kamp alanı, yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri de ağırladı.

Bu kapsamda Ormanya kamp alanı 900'ü turist olmak üzere 3 bin 400 kampsevere ev sahipliği yaptı.

Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yıl boyunca karaca, kızıl geyik, tilki, çakal, porsuk gibi 778 hayvan tedavi edildi. Doğan, şahin, baykuş gibi 94 yaban kuşu da tedavi edilerek doğal yaşam alanına salındı.

Kartepe, Kocaeli, Edirne, Avrupa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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