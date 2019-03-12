Son Dakika Haberleri: Ormanya'da Dünya Yaban Hayatı Günü Kutlandı

Ormanya'da Dünya Yaban Hayatı Günü Kutlandı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Dünya Yaban Hayatı Günü birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı.

Ormanya'da Dünya Yaban Hayatı Günü Kutlandı, System.String[]

Ormanya'da kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü'nde birbirinden anlamlı etkinlikler yapıldı

Yaban hayatının öneminin vurgulandığı etkinliklerde, yaban hayat gözlemi, yabani kuşları tanıma, lemur besleme, arazi sanatı, sincap evi bulma gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici birçok etkinliğe yer verildi.

YABAN HAYATINI TANIDILAR

Alanında uzman eğitmenlerin verdiği yaban hayatı eğitimlerinde, çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle yaban hayatını tanıdı.

Doğa okulu alanında eğitim alan çocuklar, Doğa Kâşifleri etkinliği ile yaban hayat gözlemi yaparak çevredeki yaban hayvanlarını gözlemleme fırsatı elde etti. Kısa bir dürbün eğitiminden sonra gözlem yapmaya başlayan çocuklar Omanya'da bulunan Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Karaca gibi yabani türleri yakından tanıma fırsatı buldu. Gözlem esnasında Kayın Baştankarasını da gözlemleyen çocuklar oldukça heyecanlanarak türlerin isimlerini doğa günlüklerine not ettiler.

AĞAÇ DİLİMLERİNE YABAN HAYVANLARINI RESMETTİLER

Doğa okulu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Orman Sanat Atölyesi programında, çocukların, yaban hayvanlarını daha iyi tanıyabilmesi için Tilki, Bozayı, Karaca gibi yaban hayvanları ağaç dilimlerine resmedildi. Resmedilen yaban hayvanlarını boyayan çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.

Aynı zamanda gerçekleştirilen Çevre Dedektifleri etkinliğinde ise yabani kuşlar için kuş yemlikleri hazırlayan çocuklar, hazırladıkları yemlikleri meşe ağaçlarının dallarına astılar. Oldukça verimli geçen etkinliklerde kuş yemliklerinin yanı sıra arazi sanatı ve sincap evi bulma gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

LEMURLARA SÜPRİZ MEYVE TABAĞI

Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısı ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli lemurlarına tüm personelce sürpriz meyve tabağı hazırlandı. Muz, havuç, marul, kuru incir, elma gibi besinleri tüketen lemurlar meyve tabağını görünce oldukça sevimli hareketler sergiledi.Ormanya çalışanının omzuna çıkıp tabaktan beslenen lemurlara ziyaretçilerinde ilgisi oldukça yoğundu.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA SALINACAKLAR

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeki Vahşi Yaşam Alanı'nda Kızıl Geyik, Ala Geyik, Karaca, Dağ Keçisi, Ceylan gibi 6 türde 105 yaban hayvanı bulunuyor. Önemli Yaban hayvanları arasında yer alan Kızıl Geyiklerin doğada azalan popülasyonları sebebi ile Ormanya'da çoğalmaları sağlanarak Kocaeli Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına tekrar salınmaları hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:01 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Yaban, Güncel
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