Son Dakika Haberleri: Ormanya'da ikinci otopark inşa ediliyor
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Ormanya'da ikinci otopark inşa ediliyor

1 saat önce

Türkiye ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da, park sorunu yaşanmaması adına ikinci otopark inşa ediliyor.

Ormanya'da ikinci otopark inşa ediliyor, System.String[]
Türkiye ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da, park sorunu yaşanmaması adına ikinci otopark inşa ediliyor.

Kocaeli, çevre iller ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günlük ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya'ya Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi, karavan ve çadır kampı için geliyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Ormanya'ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması adına ikinci otoparkı inşa ediyor. İnşasına başlanan ikinci otopark ile Ormanya'daki otopark kapasitesi 570 araç sayısına yükselecek.

Ormanya 2. etap otoparkına kazı ve dolgu çalışmalarıyla başlandı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilecek. İkinci otopark alanına 2 bin ton asfalt serimi, 2 bin 850 metre bordür ve bin 750 metrekare parke kaplama yapılacak. Ayrıca, inşasına başlanan ikinci otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı da imalatı yapılacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Kocaeli, Türkiye, Güncel
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