Kar Ormanya ziyaretçileri için "eğlence"ye dönüştü - Son Dakika

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Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Ormanya'da oluşturulan kızak pisti ve "iglo ev", ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alanda 67'si mini hayvanat bahçesi olmak üzere yaban yaşam alanlarıyla 77 türde yaklaşık 1000 hayvana yuva olan Ormanya, karavan ve çadır kamp alanları, 26 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla da her mevsim doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan kardan beyaza bürünen Ormanya'da oluşturulan kızak pisti ve "iglo ev" ile ziyaretçilerin farklı bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

Öte yandan personel tarafından rutin işlerin yanı sıra barınakların etrafında ve üstünde biriken 50 santimetreyi aşan kar kürenip kar dolan yemlik ve suluklar temizlenerek alandaki hayvanlara da konforlu hizmet sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın pek çok kentte olduğu gibi Kocaeli'de de etkili olduğunu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kar mesaisinin farklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Alioğlu, barınakların etrafının temizlenmesi, biriken karların kürenmesi, ziyaretçilerin güvenliği için yolların açılması gibi birçok yeni mesaileri olduğunu aktararak, "Personelimizle ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde gezebileceği, hayvanlarımızın refah seviyesini koruyabileceğimiz çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kar yağışını fırsat bilerek alanda farklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Alioğlu, ziyaretçileri dev bir kardan adamın karşıladığını kaydetti.

Alioğlu, alanda oluşturdukları kızak pisti ve "iglo ev" ile de ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını anlattı.

Ormanya'da kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğine dikkati çeken Alioğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda hem güvenlik anlamında hem de doğal güzellikleri anlamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na kar yürüyüşçülerini, doğa severleri bekliyoruz. Toplamda 26 kilometrelik yürüyüş parkurlarımızda yürüyüş imkanı bulabilirler. Çok keyifli, oldukça maceralı ve yorucu bir kar yürüyüşünü burada gerçekleştirebilirler."