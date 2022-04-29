Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

29.04.2022 10:16

"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olan Ormanya'ya yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olan Ormanya'ya yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal yaşam alanındaki yaban hayatını dört mevsim izlemek ve takibini yapmak amacıyla Ormanya'daki yürüyüş ve bisiklet parkurlarında farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi.

Çakal, sansar, porsuk, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu sık görüntülenen türler olurken, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, varlık dinamikleri ve nüfus yoğunlukları belirleniyor.

Fotokapanlar sayesinde hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de tespit ediliyor.

Kızıl geyik popülasyonunun fazla olduğu Ormanya'da fotokapanlara yansıyan geyik ailesi dikkati çekerken, geçen yıl 8 bireyden oluşan geyik sürüsünün bu yıl 12 bireye ulaştığı gözlendi.

Görüntülerden, yaban hayvanlarının bazılarının fotokapanı fark ettiği gözlenirken, kameranın önünde duran çakal, kızıl geyik, karaca gibi türler, fotokapana bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türünün ameliyatları dahil tüm tedavilerinin yapıldığı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, son olarak yaralı halde bulunan yavru karaca da tedavi edilerek yaşama döndürüldü.

Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Ormanya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

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Fotokapanlar, Bisiklet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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