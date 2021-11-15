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Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin "Robinson"una emanet - Son Dakika

Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin "Robinson"una emanet

15.11.2021 11:02

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 13 yıl yaşadığı kulübenin yıkılmasıyla alana kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan ve hayvanlarla kurduğu iyi iletişim sayesinde görevini "devamlı bakıcı" olarak sürdüren Cemil Göndük, yabani hayvanların...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 13 yıl yaşadığı kulübenin yıkılmasıyla alana kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan ve hayvanlarla kurduğu iyi iletişim sayesinde görevini "devamlı bakıcı" olarak sürdüren Cemil Göndük, yabani hayvanların bakımıyla yakından ilgileniyor.

Kartepe'de 2 bin dönümlük alanı kapsayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın 2014'te başlayan kurulma çalışmaları sırasında, söz konusu bölgede kulübede yaşayan Cemil Göndük'ün hayatı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iş teklifiyle değişti.

Yaklaşık 13 yıl yaşadığı kulübenin içinde bulunduğu alana kurulan Ormanya'da gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan Göndük, doğa sevgisi ve yabani hayvanlarla kurduğu iletişimi sayesinde görevini "devamlı bakıcı" olarak sürdürüyor.

Bekar olan Cemil Göndük (49), AA muhabirine, Ormanya'nın bulunduğu alanda kurdukları kulübede 2 arkadaşıyla 13 yıl kaldığını, bu dönemde ücret karşılığı orman temizliği ve kesim işleriyle geçimini sağladığını anlattı.

Belediyenin projesini açıklamasının ardından hem sevindiğini hem de üzüldüğünü dile getiren Göndük, "Belediye gelince 'İşimiz bitti' diye düşünüyorduk ama tam tersi oldu. Bana iş teklif ettiler, benim de hoşuma gitti. Aklımda yokken, böyle bir işe girdim. 7 sene oldu." diye konuştu.

Göndük, çocukluğundan bu yana ormanları, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini, fırsat buldukça doğada yürüyüş yaparak vakit geçirdiğini anlattı. Sessiz sakin yerlerde yaşamayı daha çok sevdiğini aktaran Göndük, kaldığı kulübenin yıkıldığını, arkadaşlarının da hayvancılıkla uğraşmaya başladığını söyledi.

"İlk zamanlar çekiniyordum"

Ormanya'da gece bekçiliği yaptığı dönemde hayvanların gelmesiyle büyük heyecan yaşadığını dile getiren Göndük, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş hayvanlar gelmeye başladı, onlara ot ve yem vermeye başladım. Ondan sonra güvenlikler gelince gündüze geçtim, devamlı hayvan bakıcısı oldum. Şimdi Ormanya'da yabani hayvanların devamlı bakıcısıyım. Sağlıklarını falan kontrol ediyorum, bir şeyleri varsa veteriner hekimlere bildiriyorum. Doğma büyüme buralıyım, 20 seneye yakındır burada kalıyorum. İlk zamanlar çekiniyordum; geyiği, ala geyiği, kızıl geyiği ilk defa burada gördüm. İlk geldiklerinde bunlar çok yabaniydiler. İnsan gördü mü kaçıp gidiyorlardı. Zaman zaman yem vere vere alıştılar öyle. Benim ses tonumdan mıdır nedir artık korkmuyorlar benden."

"Tabiri caizse Robinson Crusoe gibi"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu da Göndük'ün yabani yaşam alanı bölümünde hayvan bakıcısı olarak hizmet verdiğini belirtti.

Göndük'ün hayvanlarla iletişim konusunda mükemmel yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan Alioğlu, "Birçok hayvanı kendi ailesinin bir parçası olarak görmektedir, ormanın sağlığını yakından takip etmektedir. Şu an bizlerle çalıştığı için çok mutluyuz. Gerçekten çok sevdiğimiz, saydığımız bir çalışma arkadaşımız, kendisinin bizim için muhteşem hikayesi var, burada da inanılmaz işler başarmaktadır." dedi.

Alioğlu, Göndük'ün, Ormanya kurulmadan önce bu bölgede yıllarca yaşadığı için doğaya hakim olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Daha öncesinde de burada ahşap kulübede, kendisi gibi bakıcı arkadaşıyla uzun süre koruma görevlisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında kaçak kesimi önlemek için yine büyük çaba sarf etmiştir. Buradaki hayvanların rahat etmesi için koruma görevini gerçekleştirmiştir. Çünkü Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde serbest halde gezen karaca, geyik gibi birçok hayvan bulunmaktadır. Yani öncesinde burada tabiri caizse Robinson Crusoe gibi kulübe içerisinde kendine özgü, buraya bağlı şekilde yaşamını devam ettirmekteydi. Şu anda da personelimiz olarak bizlerin arasında."

Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin Robinson una emanet
Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin Robinson una emanet
Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin Robinson una emanet
Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin Robinson una emanet
Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin Robinson una emanet

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin 'Robinson'una emanet - Son Dakika


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