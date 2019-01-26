Son Dakika Haberleri: Ormanya Doğa Okulu Çocuklarımızı Bekliyor

Ormanya Doğa Okulu Çocuklarımızı Bekliyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Ormanya Doğal Yaşam Parkında çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek için yeni bir alan yapıldı.

Ormanya Doğa Okulu Çocuklarımızı Bekliyor, System.String[]

Doğal malzemeler ile yapılan alanda orman evleri, yağmur barınakları, ağaç gövdelerinden etkinlik masaları ve küçük bir göle akan su değirmeniyle çocuklar için rüya gibi bir alan oluşturuldu.

HER ŞEY DOĞA VE ÇOCUKLAR İÇİN

Alan oluşturulurken özellikle çocukların hayal dünyası göz önünde bulunduruldu. Deneyimleyerek öğrenebilme metotlarının uygulandığı etkinliklerde ilk olarak doğa sevgisi aşılanırken, çevre sorunları, geri dönüşümün önemi, doğada sanat gibi önemli konulara da değiniliyor.

KÂŞİFLİKTEN DEDEKTİFLİĞE, ÇİFTÇİLİKTEN SANATA

Doğa Kaşifleri, Çevre Dedektifleri, Minik Çiftçiler ve Orman Sanat Atölyesi olmak üzere hazırlanan dört programda; çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doğayı daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bir gün kâşif olup yaban hayat gözlemi yapan çocuklar, başka bir gün dedektif olup çevre sorunlarına çözüm üretiyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde doğada bulunan materyaller ile yapılan sanat atölyesi de yer alıyor. Tüm etkinliklere katılıp başarıyla tamamlayan her çocuk Doğa Okulu mezunu olarak diplomasını alıyor.

4 MEVSİM DEVAM EDECEK

Her mevsim devam edecek olan etkinliklerde çocukların yaz- kış ve bahar dönemlerini doğayı bizzat görerek, doğanın döngüsüne şahit olabilmeleri hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:46 Kaynak: Bültenler

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