Ormanya doğal yaşam parkı kapılarını açtı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı 'Ormanya', normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, 2018 yılında 4 bin dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları, 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları, çadır ve karavan alanları bulunan Ormanya'da, küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' çocukların ilgisini çekiyor.