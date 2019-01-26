Son Dakika Haberleri: Ormanya Minikleri Bekliyor

Ormanya Minikleri Bekliyor

34 dakika önce

Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda küçük çocuklar için eğitim alanı oluşturuldu.

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Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda küçük çocuklar için eğitim alanı oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Ormanya Doğal Yaşam Parkında çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek için yeni bir alan yapıldı. Doğal malzemeler ile yapılan alanda orman evleri, yağmur barınakları, ağaç gövdelerinden etkinlik masaları ve küçük bir göle akan su değirmeniyle çocuklar için rüya gibi bir alan oluşturuldu. Alan oluşturulurken özellikle çocukların hayal dünyası göz önünde bulunduruldu. Deneyimleyerek öğrenebilme metotlarının uygulandığı etkinliklerde ilk olarak doğa sevgisi aşılanırken, çevre sorunları, geri dönüşümün önemi, doğada sanat gibi önemli konulara da değiniliyor. Doğa Kaşifleri, Çevre Dedektifleri, Minik Çiftçiler ve Orman Sanat Atölyesi olmak üzere hazırlanan dört programda, çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doğayı daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bir gün kaşif olup yaban hayat gözlemi yapan çocuklar, başka bir gün dedektif olup çevre sorunlarına çözüm üretiyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde doğada bulunan materyaller ile yapılan sanat atölyesi de yer alıyor. Tüm etkinliklere katılıp başarıyla tamamlayan her çocuk Doğa Okulu mezunu olarak diplomasını alıyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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