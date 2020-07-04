Ormanya'nın kuşları "doğa gözlemcileri"ne unutulmaz anlar yaşatıyor - Son Dakika

Ormanya'nın kuşları "doğa gözlemcileri"ne unutulmaz anlar yaşatıyor

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, ziyaretçiler, oluşturulan kuş gözlem alanı ve park içine yerleştirilen yuvalar sayesinde yaban hayatına "misafir" oluyor.

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, ziyaretçiler, oluşturulan kuş gözlem alanı ve park içine yerleştirilen yuvalar sayesinde yaban hayatına "misafir" oluyor.

Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak

Ziyaretçiler, doğayı yakından tanıma fırsatı bulabildikleri Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kuş gözlem alanında sığırcık, kızıl gerdan, sıvacı, ispinoz, ağaçkakan, büyük baştankara, küçük baştankara, sarıasma, bülbül, saka gibi çok sayıda kuş türünü gözlemleme imkanı buluyor.

Alana yerleştirilen, giriş açıklıkları kuş türüne göre farklılık gösteren yuvalarda da kuşların yaşamları yakından incelenebiliyor.

Yerleştirilen 32 yuvadan 8'inin içi, kameralar aracılığıyla görüntülenerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden canlı olarak kuş gözlemi yapmak isteyenlere önemli fırsat sunuyor.

Kuşların yuvalarını korumak için zaman zaman yırtıcılara karşı verdikleri amansız mücadeleler de bu sayede kayıt altına alınıyor.

Sığırcık yuvasından elde edilen bir görüntüde, yuvaya giren, yaklaşık 1 metre uzunluktaki damalı su yılanının (natrix tessellata), yavrularını korumak isteyen kuşun müdahalesiyle yuvadan uzaklaştırılması kaydedildi.

Yuvalar kuş türlerine göre tasarlandı

Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş yuvalarıyla asıl amaçlarının insanlarla doğa arasındaki etkileşimi biraz daha artırmak olduğunu söyledi.

Bunu canlı bağlantısı olan, canlı olarak izlenebilen kuş yuvalarıyla sağlamaya çalıştıklarını belirten Alioğlu, "Kuş yuvalarımız teknik açıdan, büyük baştankara, sığırcık, küçük baştankara, sıvacı ve benzeri kuş türlerine göre tasarlanmış yuvalardır. Alanın içindeki bu kuşlar için özel yuvalar tasarladık. Onlar için özel derken, delik çaplarını türe göre ayarladığımız kuş yuvalarımız var." dedi.

Temel amaçlarının, vatandaşlarla doğa, yaban hayatı arasındaki etkileşimi artırarak daha yakından tanınıp sevilmesine, keşfedilmesine fırsat sunmak olduğunu vurgulayan Alioğlu, yuvaların yanı sıra alana zengin yem çeşidi ve kuşların yuva yapmalarını kolaylaştıracak, içinde çaput, halat, liken, saman, yosun gibi malzemeler bulunan istasyonlar da yerleştirdiklerini kaydetti.

Sığırcıkla yılanın mücadelesi

Alioğlu, yuvalara yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntüde, yılanın girdiği yuvadaki sığırcığın yuvasını ve yavrularını koruma mücadelesine ilişkin ise şunları aktardı:

"Kuş yuvalarını canlı olarak bizler de takip ediyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce sığırcık kuş yuvasının bulunduğu alanda yuvaya, alanımızda yaşayan, zehirsiz, natrix tessellata (damalı su yılanı) tarafından bir müdahale oldu. Bunu kameralar aracılığıyla canlı olarak takip ettik, tabii ki bir müdahalemiz olmadı, çünkü doğa içinde zaten binlerce kuş ya da farklı bir hayvan türünde bu tür müdahaleler oluyor. Doğal seleksiyon dediğimiz, doğanın kendini yenileyebilmesi için çok önemli bir fırsat olan bu duruma bir müdahalemiz gerçekleşmedi. Yılan, yuva içine müdahale etti, birkaç yavruyu yedi ama sığırcığın mücadelesi görülüyor. Yuvasını korumaya devam etti, diğer yavrularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Yılan iki gece daha yuvaya girmeye çalıştı. Bu durumda sığırcık da yavrularını korumak için anne içgüdüsüyle müdahalesinde bulundu, yılan bir süre sonra yuvadan ayrılmak zorunda kaldı."

Yaşananların tamamen doğal bir durum olduğunu dile getiren Alioğlu, "Doğal seleksiyon dediğimiz, biyolojik dengenin korunması için hayvanların zayıf olanlarının yuvadan atılması, zayıf olanın sürüden çıkartılması gibi güçlü, yırtıcı olanın bir diğerini yemesi de buna bir örnek. Bu müdahale edilebilecek bir durum değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu doğanın kendi içinde, kendisini korumaya yönelik bir hareket. Vatandaşlarımızın da bu konuyu böyle değerlendirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kocaeli, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanya'nın kuşları 'doğa gözlemcileri'ne unutulmaz anlar yaşatıyor - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
15:24
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanya'nın kuşları "doğa gözlemcileri"ne unutulmaz anlar yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]