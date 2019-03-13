Ormanya Projesi'ne Ödül

KOCAELİ(AA) - Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya, Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.

KOCAELİ(AA) - Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya, Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.



İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hazır bulundu.



2 bin dönümden oluşan Ormanya Projesi içerisinde 66 türde 797 hayvan barındırıyor. Yürüyüş parkurları, yeşili, doğası ve hayvanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini gören Ormanya'yı, geçen yılın 6 ayında 2 milyon kişi ziyaret etmişti.



Ormanya, çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor.

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