Son Dakika Haberleri: Ormanya Projesi'ne Ödül

Ormanya Projesi'ne Ödül

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya, Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.

Ormanya Projesi'ne Ödül, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya, Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hazır bulundu.

2 bin dönümden oluşan Ormanya Projesi içerisinde 66 türde 797 hayvan barındırıyor. Yürüyüş parkurları, yeşili, doğası ve hayvanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini gören Ormanya'yı, geçen yılın 6 ayında 2 milyon kişi ziyaret etmişti.

Ormanya, çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Bahçe, İstanbul, Güncel
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