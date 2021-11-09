Üye Girişi
Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor

09.11.2021 23:10

Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor

KOCAELİ - Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya, 2 bin dönümlük alana yayılan orman yapısıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip. Ziyaretçilerine yaban yaşamı gözlemleme imkanı sunan Ormanya, bünyesinde geyikler, karacalar, ceylanlar, atlar, ala geyikler, develer, yılanlar ve birçok kuş türünü barındırıyor.

Hem temiz hava almak isteyen hem de görsel güzelliği görmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Ormanya, sonbaharın gelişiyle de renk cümbüşüne büründü. Sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle adeta görsel şölen sunan Ormanya, fotoğraf tutkunlarının da değişmez adresi oluyor. Hazan mevsiminin güzelliklerini seyretmek isteyenler, Ormanya'ya gelerek manzaranın keyfini sürüyor.

Doktor tavsiyeli doğa yürüyüşü

Eşiyle beraber Ormanya'da yürüyüş yapan Mehmet Güvercin, "Burası harika bir alan, bizde sürekli gelmeye çalışıyoruz. Normalde Almanya'da yaşıyoruz ama Türkiye'ye sık sık geliyoruz. Kocaeli'ye geldiğimiz zaman ise mutlaka Ormanya'da da yürüyüş yapıyoruz. Almanya'dayken de ormanları geziyoruz. Yürüyüş yapmak, doktorumuzun bize tavsiye ettiği bir şey, çok şifalı. Hem spor, hem de temiz hava için Ormanya'da geziyoruz" dedi.

(MEC-HFV-RFK

Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor
Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor
Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor
Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor

Sonbahar, Almanya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi 23:51 Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi 23:47 Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı 22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi 21:38 Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı

Son Dakika Haberleri
00:02 Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu
23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
23:47 Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi
23:29 Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı
22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
22:43 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Sırp muhabirin soykırım sözlerine tepki gösterdi
22:42 Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
22:41 İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi
22:23 Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
22:18 Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı
BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşme gerçekleştirmesine ABD tepki gösterdi: Kaygı verici BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşme gerçekleştirmesine ABD tepki gösterdi: Kaygı verici         
00:12
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı         
23:29
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı         
22:43
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 00:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanya sonbahar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement