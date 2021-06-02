Örmegöze Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı - Son Dakika

Örmegöze Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı

Valimiz Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Örmegöze Jandarma Karakolu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Valimiz Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Örmegöze Jandarma Karakolu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Valimiz Hulusi Şahin'in yanısıra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay Ali İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Batman'daki STK ve oda başkanları ile sanayiciler katıldı. Örmegöze Jandarma Karakolu hizmet binasının açılış programında konuşan Valimiz Hulusi Şahin, "Batman Organize Sanayi Bölgesi Beşiri ilçemiz hudutlarında, ancak Batman'ın tek organize sanayi ve hızlı bir büyüme trendi içerisinde olan bir bölge, 2018 yılının sonlarında Batman OSB'de yaklaşık 70 kadar fabrika ve 4 bin 800 civarında istihdam vardı. 2019 yılındaki ekonomik sıkıntı ve daralma, 2020 yılı da pandemi ile geçti. Fakat böyle olmasına rağmen Batman OSB gelişim trendini hiç hafifletmeden tam tersi hızlandırarak, hem sanayi tesis sayısını hem de istihdam sayısını artırdı. Bugün geldiğimiz noktada 8 bin kadar istihdamdan bahsediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bir sanayicimiz 3 bin istihdam taahhüt etti. Yeni gelişim alanının devreye girmesi ile 25 bin istihdama ulaşırız diyordum artık bunu revize ediyorum. 25 bin değil OSB'de 35 bin hatta 40 bin istihdamı Batman Organize Sanayiinde 2 - 3 yıl içerisinde göreceğiz. 40 bin istihdamın olduğu bir şehirde bunun üzerine diğer sanayi tesislerini eklerseniz ciddi bir istihdam olanağı sağlanmış oluyor. Genç nüfusun bu kadar fazla olduğu ve nüfusun her yıl artığı, işsizliğin en büyük problem olduğu bu şehirde en kıymetli şey istihdama yönelik yatırımlar yapmaktır" dedi. "Bölgenin en güzel jandarma karakolunu açtık" Açılışı gerçekleştirilen jandarma karakolu ilgili konuşan Valimiz, " Gelişen ve büyüyen OSB'ye Beşiri'den güvenlik hizmeti vermek sıkıntılıydı. Bunu görerek OSB yönetimi olarak tüm binanın baştan sona kadar yapımını üstlendik ve bugün açılışını hep birlikte yapacağımız bu tesise kavuşmuş olduk. Ben başta Jandarma Genel Komutanımıza, Jandarma Bölge Komutanımıza ve İl Jandarma Komutanımıza bu karakolun açılışı konusunda bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten de bölgenin en nezih, en güzel, örnek bir karakol binasına kavuşmuş olduk. Bundan sonra da Batman Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu'nu OSB içerisinde yapıp Batman Üniversitesine teslim etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Jandarma Karakolu, Jandarma, Batman, OSB, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Örmegöze Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Örmegöze Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]