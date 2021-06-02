Örmegöze Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı - Son Dakika

Valimiz Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Örmegöze Jandarma Karakolu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Valimiz Hulusi Şahin'in yanısıra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay Ali İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Batman'daki STK ve oda başkanları ile sanayiciler katıldı. Örmegöze Jandarma Karakolu hizmet binasının açılış programında konuşan Valimiz Hulusi Şahin, "Batman Organize Sanayi Bölgesi Beşiri ilçemiz hudutlarında, ancak Batman'ın tek organize sanayi ve hızlı bir büyüme trendi içerisinde olan bir bölge, 2018 yılının sonlarında Batman OSB'de yaklaşık 70 kadar fabrika ve 4 bin 800 civarında istihdam vardı. 2019 yılındaki ekonomik sıkıntı ve daralma, 2020 yılı da pandemi ile geçti. Fakat böyle olmasına rağmen Batman OSB gelişim trendini hiç hafifletmeden tam tersi hızlandırarak, hem sanayi tesis sayısını hem de istihdam sayısını artırdı. Bugün geldiğimiz noktada 8 bin kadar istihdamdan bahsediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bir sanayicimiz 3 bin istihdam taahhüt etti. Yeni gelişim alanının devreye girmesi ile 25 bin istihdama ulaşırız diyordum artık bunu revize ediyorum. 25 bin değil OSB'de 35 bin hatta 40 bin istihdamı Batman Organize Sanayiinde 2 - 3 yıl içerisinde göreceğiz. 40 bin istihdamın olduğu bir şehirde bunun üzerine diğer sanayi tesislerini eklerseniz ciddi bir istihdam olanağı sağlanmış oluyor. Genç nüfusun bu kadar fazla olduğu ve nüfusun her yıl artığı, işsizliğin en büyük problem olduğu bu şehirde en kıymetli şey istihdama yönelik yatırımlar yapmaktır" dedi. "Bölgenin en güzel jandarma karakolunu açtık" Açılışı gerçekleştirilen jandarma karakolu ilgili konuşan Valimiz, " Gelişen ve büyüyen OSB'ye Beşiri'den güvenlik hizmeti vermek sıkıntılıydı. Bunu görerek OSB yönetimi olarak tüm binanın baştan sona kadar yapımını üstlendik ve bugün açılışını hep birlikte yapacağımız bu tesise kavuşmuş olduk. Ben başta Jandarma Genel Komutanımıza, Jandarma Bölge Komutanımıza ve İl Jandarma Komutanımıza bu karakolun açılışı konusunda bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten de bölgenin en nezih, en güzel, örnek bir karakol binasına kavuşmuş olduk. Bundan sonra da Batman Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu'nu OSB içerisinde yapıp Batman Üniversitesine teslim etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.