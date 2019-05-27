Son Dakika Haberleri: ORMEK'e tam not

ORMEK'e tam not

54 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu Şubesi tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu Şubesi tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından düzenlenen konser ve resim sergisi katılımcılardan tam not aldı.

Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesine yönelik eğitim veren ORMEK Altınordu şubesi tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında konser ve sergi programı düzenlendi. Duygularını fırça ve renkli boyalar yardımıyla tuvale döken küçüklerin birbirinden güzel eserleri, ORMEK'in ev sahipliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) fuaye salonunda sergilendi. Öğretmenler Nurçin Hekimoğlu ve Hülya Eyigün Odabaşı'nın kurs eğitimleri sonrasında düzenlenen 'Küçükler Yıl Sonu Sergisi'nde, 49 öğrencinin 90 eseri davetlilerden büyük ilgi gördü.

ORMEK yıl sonu etkinlikleri kapsamında Küçükler ve Yetişkinler Enstrüman Konseri gerçekleştirildi. Bağlama öğretmeni Berat Karakoç, gitar öğretmeni Volkan Güney; keman, piyano ve bağlama öğretmeni Kübra Koçaslan ve kursiyerlerin sunduğu müzik ziyafeti dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Konser çiçek takdimlerinin ardından sona erdi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:05 Kaynak: İHA
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