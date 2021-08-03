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Örnek bağa "Sevgi" dolu dokunuş - Son Dakika

Örnek bağa "Sevgi" dolu dokunuş

03.08.2021 12:31
Örnek bağa

Lüleburgaz Belediyesi'nin kendisine ait örnek bağda üretmeye başladığı üzüm, domates, biber, salatalık, karpuz, kavun, kabak gibi 7 çeşit ürün Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderilecek.

Atıl bir durumdayken toprağın işlenmesiyle verimli hale getirilen bağda yüksek kalitede üzüm de üretilmeye başlanırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Gürhan Coşan, "Her şeyin sevgiyle başladığı Lüleburgaz'da, sevgiyle ürettiğimiz ürünleri Sevgi Mutfağı'na gönderiyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Edirne Bayırı mevkiinde yer alan örnek bağında üzümün yanı sıra domates, biber, salatalık, karpuz, kavun ve kabak gibi 7 çeşit sebze ve meyve üretilmeye başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ürün vermeye başlayan sebze ve meyveler Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

Tamamen doğal!

Örnek bağda üretilen sebze ve meyveler tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin yoğun emek harcadığı örnek bağda ekilen ürünler, belirli aralıklarla sulanırken, sebze ve meyvelere haftanın 7 günü bakım gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gürhan Coşan, "Yaklaşık 1.5 aydan beri bağlık alanda Sevgi Mutfağı için ürettiğimiz 7 çeşit ürünümüz bulunmaktadır. Domates, biber, salatalık, karpuz, kavun, kabak olmak üzere Sevgi Mutfağı için üretiyoruz. Her şey Lüleburgaz için. Burası daha önce atıl bir durumdaydı. Biz burada toprağı işleyerek verimli bir hale getirdik. Şu anda ürünlerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yüksek kapasite ürün hedefleniyor

Tarlaya 50 kök karpuz, 50 kök salatalık, 20 kök domates, 30 kök biber, 20 kök kavun ve 20 kök de kabak ektiklerini belirten Coşan, gerçekleştirdikleri bakım sayesinde yüksek kapasitede ürün hedeflediklerini kaydetti. Coşan, "Bunun yanı sıra üzümlere haftada en az 3 gün bakıyoruz. Bu seneki üzüm üretimimiz çok güzel. Üretimimizi çok yüksek kapasitede bekliyoruz" diye konuştu.

Sevgi Mutfağı'ndan sofralara!

Lüleburgaz Belediyesi'nin örnek bağda ürettiği ürünler Sevgi Mutfağı'na gönderilmeye başladı. İlk parti olarak sebzelerin gönderildiği ürünler, Sevgi Mutfağı'nın her gün sıcak yemek desteğinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarında yer alacak.

Lüleburgaz, Domates, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Örnek bağa 'Sevgi' dolu dokunuş - Son Dakika


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