Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir - Son Dakika

Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir

26.03.2021 15:58
Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir, System.String[]

Kayseri'nin örnek çaycısı Kaplan Uzak, Yeşilay tarafından tebrik ve takdir edildi.

Kayseri'nin örnek çaycısı Kaplan Uzak, Yeşilay tarafından tebrik ve takdir edildi. Sigarayla mücadelesiyle herkese örnek olan 60 yıllık çaycı Uzak'ı, yazdığı bir mektupla tebrik eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ayrıca kurumun eşantiyonlarından oluşan hediye paketi gönderdi.

Gazeteci-Yazar Rıfat Yörük'ün kaleme aldığı Uzak'ın hayatını anlatan "Demli Yıllar" isimli eseri okuduğunu ve kendisinin sigarayla 39 yıllık mücadelesini takdirle karşıladığını belirten Öztürk "Sizler gibi duyarlı vatandaşlarımızın ve gönüllülerimizin etkileriyle inanıyorum ki; yarının teminatı gençlerimizin dünyadaki adımları daha sağlıklı ve daha sağlam olacaktır. Ömrünün büyük kısmını sigara bağımlılığına karşı mücadeleyle geçiren size; gönül dostluğumuzun bir nişanesi olarak hediye kutumuzu sunar; şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Uzak'a yazdığı mektupta ayrıca şu görüşlere yer verdi;

"Yaşamınızdan kesitlerinizin, söylemlerinizin, ailenizin ve çevrenizin görüşleriyle bir araya getirildiği Demli Yıllar isimli kitabınızı büyük bir dikkatle okudum.

Beş bağımlılık türüne karşı bir asrı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmaların, sizlerin değerli imkanları dahilinde verdiği destekle pekiştiğini görmek bizlere güven veriyor. Yaşanabilir bir dünyaya aracı olabilmek vicdani bir sorumluluktur.

Bu sorumluluğu erken yaşlarda fark ederek, 39 yıl önce aldığınız küçük bir kararın, 250 kişinin hayatında etki yaratması, mücadele alanımız özelinde, hayatın her noktası için örnek teşkil etmesi gereken bir durumdur."

Kendisi için çok anlamlı olan bu özel mektubu hemen çerçeveletip çay ocağının duvarına astığını belirten Kaplan Uzak ise "Ben de yıllardır Yeşilay Kayseri Şubesi üyesi ve Yeşilay Dergisi abonesiyim. Uzun süredir başta sigara ve uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele etmekteyim. Bu çabalarımın, benim de üyesi olduğum ülkemizin köklü ve güzide kurumlarından Yeşilay'ın Sayın Genel Başkanı tarafından takdir edilmesi beni son derece sevindirdiği gibi motive etti. Bu mektubun verdiği moral motivasyonla, sigara ve diğer bağımlılıklara karşı çevremi bilinçlendirerek verdiğim mücadelemi artırarak sürdüreceğim. Bu vesileyle Sayın Öztürk'e teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ

Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir

Kayseri, Yeşilay, Sigara, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir - Son Dakika


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