"Örnek çiftçi" ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor - Son Dakika
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"Örnek çiftçi" ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor

17.07.2022 11:37

Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

Merkeze bağlı Aslandede köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Öksüz, ata tohumlarıyla mısır, fasulye, patates, kabak, domates, salatalık, patlıcan, biber ve karpuz yetiştiriyor.

Çiftçilik yapan babasından işi öğrenen Öksüz, 2000 yılına kadar geleneksel yöntemlerle sebze yetiştirerek geçimini sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "örnek çiftçi" belgesi verilen Öksüz, ziraat mühendisleri ve tarım teknisyenlerinden destek alarak elindeki ata tohumlarının yapısını bozmadan toprağa uygulayıp hem çeşitliği hem de verimi artırdı.

Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sera ve bahçelerde organik üretim yapan Öksüz'ün yetiştirdiği sebze ve meyveler pazara inmeden alıcı buluyor.

Öksüz, kurucusu da olduğu Gez Hanları Ekolojik Tarım Denemeleri ve Üretim Merkezi Derneğince hayata geçirilecek projelerde öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitim vererek, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

"Teknik tarımı, yerli tohumlarımıza uyguladık"

İsmail Öksüz, AA muhabirine, Çoruh Nehri Havzası'ndaki köylerde yaşayanların çiftçilikle geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Yaklaşık 22 senedir serada üretim yaptığını belirten Öksüz, "Teknik tarımı, yerli tohumlarımıza, ata tohumlarımıza uyguladık. Yerli tohumlarımızı bölgemize, iklimimize uygun bir şekilde uyguladık. Güzel neticeler aldık. Bu konuda tecrübe sahibi olduk." dedi.

Öksüz, bazı eğitimlere de katılarak ata tohumunun önemini iyice öğrendiğini, son yıllarda sadece ata tohumuyla üretim yapmaya yöneldiğini vurguladı.

Tohumların devamlılığını sağlamak için çalışmayı sürdürdüğünün altını çizen Öksüz, şunları kaydetti:

"Elimizde olan tohumların bir kısmı yanlış uygulamalarla bozulmuş, melezleşmiş. Bunları düzgün uygulamalarla eski hallerine getirmeye çalıştım. Kendimizde olmayan tohumları dışarıdan temin etmeye çalışıyorum. Elimizde olanları başkalarına veriyoruz, onlarda olanları da biz alarak takas ediyoruz. Her yıl ekimde yeni uygulamalar deniyorum. Aynı tohumla, aynı toprak üzerinde her sene değişik uygulama yaparak, neticesine bakarak en iyi verimi almaya çalışıyorum."

"Öğrencilerimize, gençlerimize organik tarımı öğretmeye çalışacağız"

Öksüz, işini büyük bir zevkle yaptığını, iyi neticeler aldıkça daha iyisini yapmaya yöneldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben emekliyim, çalışmayı bırakmam lazım ama bu konuda başta tarımla ilgili yetkililerimizin, sonra çevremizin beni başarılı görmeleri, takdir etmeleri azmimi artırıyor. Artık bir şeylere örnek olmak, vatana, millete katkı sağlamak amacıyla bu işi yapmaya devam ediyorum. Bildiklerimi, bu işi yapanlara öğretmek istiyorum. Bildiklerim kendimle birlikte mezara gitmesin istiyorum."

Doğru uygulamalar sayesinde ata tohumlarının hem devamının sağlanabileceğini hem de yüksek verim elde edilebileceğini belirten Öksüz, amacının doğru uygulamalarla ata tohumlarının neslini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Öksüz, bu çalışmalarla ilgili bünyesinde akademisyenlerin de yer aldığı dernek kurduklarını ifade etti.

Gez Hanları Ekolojik Tarım Denemeleri ve Üretim Merkezi Derneğinde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlerleyen zamanlarda bu dernekle, Türkiye genelinden temin edeceğimiz tohumları tarla günleri yaparak, takas yaparak geliştireceğiz. Üniversitelerle bağlantılarımız olacak. Öğrencilerimize, gençlerimize organik tarımı öğretmeye çalışacağız."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Örnek çiftçi' ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Örnek çiftçi" ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor - Son Dakika
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