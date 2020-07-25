Örnek davranış sergileyen Kırşehir Özel İdare personeli ödüllendirildi - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi personeli, yol yapım çalışması sırasında buldukları çeyrek altınları sahibine teslim ederek, örnek davranış sergiledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personel, Ulupınar köyünde yol yapım çalışması sırasında küçük hediye kutuları buldu.

Kutularını kontrol eden ekipler, içinde çeyrek altın olduğunu gördü. Durumu amirlerine ileten ekipler, aynı köyde kısa süre önce düğün yapan aileye ulaştı. Ailenin hafta sonu düğünlerinin olduğunu, altın kutularını da içini boşalttıklarını zannederek çöpe attıklarını söylemeleri üzerine, bulunan altınlar sahibine teslim edildi.

Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, örnek davranışları nedeniyle personeli kutladı.

Yılmaz, "İl Özel İdaresi personeli Mustafa Yasir Turpçu, Mehmet Güneş ve Fatih Cemre Kelekçi'yi,erdemli, ahlaklı, samimi ve güvenilir davranışları nedeniyle kutluyorum. Kendilerine kurumdaki görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.