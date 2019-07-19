Son Dakika Haberleri: Örnek esnaflar ödüllendirilecek
Son Dakika Güncel Haber

Örnek esnaflar ödüllendirilecek

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi'ne ilişkin, "Amacımız mevcut hizmet standartlarının yükseltilmesidir.

Kars Valisi Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi'ne ilişkin, "Amacımız mevcut hizmet standartlarının yükseltilmesidir. Bu standartları koruyup rekabeti de arttırarak işletmelerin kalitesini yükseltmek istiyoruz." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi", Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Kentteki işletmeler arasındaki rekabeti arttırıp daha iyi hizmete teşvik edilmesi planlanan projede, ödüle layık görülen işletmelere üst sınıf bir işletme olduğunu gösteren bayrak, berat ve plaket verilecek.
Kars Valisi Türker Öksüz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin uygulamaya geçtiğinde, kent genelinde faaliyet gösteren işletmeler için daha iyi hizmet sunma konusunda rekabet ortamı oluşacağını söyledi.
Projeyle işletmeler, çalışanlar ve bölge halkının ulaşacağı hizmet kalitesinin yükseleceğine inandığını ifade eden Öksüz, "Biz bu projeyle eğitim yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Konaklama yerleri, lokantalar, kafeler, pastaneler gibi yerlerde eğitim desteği sağlamayı ve bu vesileyle sektörde önder olabilecek ve örnek olabilecek işletmeler olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
Öksüz, hizmet kalitesinin bu projeyle yükseltmek istediklerini belirterek, "Amacımız mevcut hizmet standartlarının yükseltilmesidir. Bu standartları koruyup rekabeti de arttırarak işletmelerin kalitesini yükseltmek istiyoruz. Şehrimizin imajını ve şehirdeki işletmelerin imajını daha yukarılara taşımak için ortaya koyduğumuz bir çalışmadır, bir projedir." ifadelerini kullandı.
Örnek esnaflar ödüllendirilecek
Muammer Türker, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örnek esnaflar ödüllendirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]