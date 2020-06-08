"Örnek fındık bahçeleri" verim ve kaliteyi artırdı

Fındıkta dünya pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'de, modern tarım tekniklerinin yaygınlaşması için oluşturulan örnek fındık bahçeleri, ürünün verim ve kalitesinin artırılmasında önemli rol oynadı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirilen Örnek Fındık Bahçeleri Projesi, fındık üretilen Karadeniz illerinde uzman ekipler eşliğinde uygulanıyor.

Giresun ve Ordu'da, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarının yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve sektördeki bazı özel firmalar tarafından da benimsenen proje çerçevesinde örnek bahçeler oluşturuluyor.

Bu bahçelerde çiftçilere modern tarım teknikleri uygulamalarla anlatılarak fındıkta verim ve kalitenin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, fındık üretilen illerde örnek fındık bahçesi uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Örnek bahçelerde önce toprak tahlili yapıldığını, sonucuna göre de kışlık budama, gübreleme, kireçleme ve baharda da azotlu gübre uygulandığını, külleme hastalığı, kokarca ve fındık kurduyla ilgili mücadelenin periyodik şekilde gerçekleştirildiğini belirten Soydan, amaçlarının örnek fındık bahçelerinde dekarda aldıkları ürünü artırmak olduğuna işaret etti.

Özellikle Doğu Karadeniz'de dekar başı verimde bir düşüklük olduğunu dile getiren Soydan, "Onu muhakkak artırmamız lazım. Dekar başı verimi ne kadar artırırsak maliyetimiz de o kadar aşağı düşecektir ve dekardan aldığımız fındığın artmasıyla fındıkta verim ve kalite artacaktır. Bu hem üretici hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır." dedi.

Soydan, fındığın fiyat olarak da istikrarını koruduğunu kaydederek, devletin de müdahalesiyle daha da önemli bir yol katedildiğini aktardı.

"Bilinçli tarım yapmak gerekiyor"

Ordu ve Karadeniz'deki diğer illerde örnek fındık bahçelerinin hızlı şekilde çoğaldığına dikkati çeken Soydan, üreticilerin de artık bilinçli şekilde fındık üretmek istediğini ifade etti.

Soydan, fındıkta ihracat rakamlarının iyi seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Baktığımız zaman yılda 2 milyar doları artık geçiyoruz. Kabuklu fındık olarak 600 bin tonları buluyoruz. Bunlar çok önemli. Burada bizim dekar başı verimi artırarak çok fındık elde etmemiz lazım. Çünkü araziyi artık çoğaltamıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz tarafında artık dikim alanları dolmuş durumda." diye konuştu.

Üreticiler olarak ellerindeki mevcut alanlarda dekardaki verimi artırarak çok fındık elde etmeleri gerektiğini belirten Soydan, "Bunun için bilinçli tarım yapmak gerekiyor. Yani burada önce ziraat mühendislerinden bilgiler alarak bilinçli tarım yapmamız lazım. Çünkü artık rastgele tarım olmuyor." ifadelerini kullandı.

Soydan, son yıllarda bu çalışmalarla beraber önemli ölçüde yol katettiklerine dikkati çekerek, bakım yapılan söz konusu bahçelerde ürünün verim ve kalitesinde artış gördüklerini söyledi.

"Bilimsel verilere göre üretim yapmamız lazım"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hazma Bölük ise Türkiye'nin dünya fındık üretim ve pazarında lider durumda bulunduğunu, bu durumun korunması için verim ve kalitenin mutlaka artırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin tonaj bakımından yeni ihracat döneminde 330-335 bin ton satış rakamına ulaşmasını beklediklerini belirten Bölük, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ihraç ettiğimiz fındık 295 bin ton. Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rakam 305 bin tondur. Demek ki ürettiğimiz sürece satabiliyoruz. O halde bizim üretim ve kaliteyi artırmamız lazım. Artırmak için de bilimsel tarıma, tarımın makineleşmiş yönüne ve verimi artıracak uygulamalara destek verip, bunu yaygınlaştırmamız lazım."

Bölük, örnek fındık bahçesi uygulamasını önemsediklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık eskiden bildiğimiz sistemlerle değil, bilimsel verilere göre üretim yapmamız lazım. Bunun için de örnek bahçeleri önemsiyoruz. Çünkü üreticinin, çiftçi profiline dönüp üretmeye çalışan kişiler olması ve bahçesinde verimliliği artırmaya dönük çalışmalar yapması gerekiyor. Bizim daha fazla verim ve kaliteli ürün üretir noktaya gelmemiz lazım ki fındıkta liderliğimizi sürdürelim, daha fazla gelir sağlayalım."