Örnek genç, depremzede kedileri en kaz altından çıkardı, sahiplendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Örnek genç, depremzede kedileri en kaz altından çıkardı, sahiplendi - Son Dakika

Örnek genç, depremzede kedileri en kaz altından çıkardı, sahiplendi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve sağ kurtulan kedilere, bir hayvansever tuttuğu 2 odalı evde bakmaya başladı.

Örnek genç, depremzede kedileri en kaz altından çıkardı, sahiplendi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve sağ kurtulan kedilere, bir hayvansever tuttuğu 2 odalı evde bakmaya başladı.


24 Ocak Cuma günü meydana gelen merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve sahipsiz olan kedilere 22 yaşındaki Burhan Can Polat sahip çıktı. Sürsürü Mahallesi Halit Turgut Sokakta depremden önce diğer kediler için kiraladığı 350 liralık 2 odalı evde sokakta ve enkaz altında kalan kedileri de beslemeye başladı. Üniversiteye hazırlanan ve 10 kedisi olan 4'ünü enkaz altından ve bölgesinde bulan Polat, onların yaralarını sarıp tedavisini de üstlendi. Şimdi sosyal medya üzerinde kedileri sahiplenecek kişilere ulaşmaya başlayan Polat, tek tek hepsine bir sıcak yuva bulmayı hedefliyor.


Uzun zamandır sokak hayvanlarına baktığını belirten hayvansever Burhan Can Polat, "Onları koruyorum. Zarar gelmesini önlüyorum. Bu evde oturan yoktu bende hayvanlar için kiraladım. Sokakta bulduğum ve depremde enkaz altında ve oralarda bulduğum kedileri sahipleniyorum. Buradaki eve aylık 350 lira veriyorum. Deprem nedeniyle herkes bir yerlere gitti. Bazıları kedilerini evde bıraktılar. Enkaz altındaki kedileri de çıkardım getirdim. Toplamda 4 tane kedim var enkaz altında çıkardığım. Durumlar biraz ağırdı. Şuan iyi durumdalar. Öğrenciler kedi alıp bakıyorlar. Deprem olduğunda hepsi gitti. Kediler evde kaldı. O ev yıkılabilir o hayvanda o evin altında kalabilir. Hayvan orada ne yapacak kimse düşünmüyor. Kedilerin olduğu yeri bana söylüyorlar. Bende gidip orada kedileri alıp getiriyorum. İlk olarak kliniğe götürüyorum. Oradaki tedavilerin ardından ben burada kendi çabalarım ile tedavilerini yapıyorum" dedi.


Şu anda 10 kediye baktığını anımsatan Polat, "Deprem yerlerinde gezdiğimde kedileri sahipleniyorum. Bazı kediler direk insan gördüğünde yanına geliyor. Evde beslenen kediler mama gördüğünde hemen geliyorlar. Sahiplenmek isteyenleri buraya bekliyorum. Kedileri sahiplendirdiğimde ne oldu diye her zaman sorarım" diye konuştu.


Uzun zamandır çocuklarının kedi almak istediğini belirten Erdal Yalçınkaya da, "Evimin sağlam raporu almasını bekliyordum. Evim sağlam çıktı. Bende çocuklarıma burada bir kedi alıp evimize gidiyoruz. Depremde korkan ve enkaz altında kalan kedileri toplamış. Bizde insanlık yaparak bir kediye sahip çıktık" diye konuştu.


Babasından uzun süredir kedi istediğini aktaran Ezgi Yalçınkaya ise, "Ailemi ikna edememiştik. Burhan abinin sayfasını gördüm. Çok sokak hayvanını besliyordu. Aileme gösterdim sayfayı ve kedi almaya karar verdik. Aldım kedi çok cana yakın ve sevecen bir kedi" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Can Polat, Deprem, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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