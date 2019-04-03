Son Dakika Haberleri: Örnek Gençlere Takdir ve Akıllı Telefon

Örnek Gençlere Takdir ve Akıllı Telefon

34 dakika önce

DÜSSELDORF Başkonsolosu Şule Gürel, 2017/2018 öğretim yılında liseyi 1.0 ve 1,1 gibi derecelerle bitiren Aleyna Yaren Dağlayan, Ahmet Emre Erbay ve Onur Büyükgök'ü ödüllendirdi.

Örnek Gençlere Takdir ve Akıllı Telefon, System.String[]
DÜSSELDORF Başkonsolosu Şule Gürel, 2017/2018 öğretim yılında liseyi 1.0 ve 1,1 gibi derecelerle bitiren Aleyna Yaren Dağlayan, Ahmet Emre Erbay ve Onur Büyükgök'ü ödüllendirdi. Berlin Büyükelçiliği adına başarılı öğrencileri kutlayan Gürel, gençlere takdir belgeleriyle birlikte birer akıllı telefon verdi. Düsseldorf Başkonsolosluk binasındaki ödül törenine konsolosluk görevlileri ile başarılı öğrencilerin aileleri de katıldı.

TOPLUMUMUZ SINIF ATLIYOR

Okullarını 1,0 not ortalamalarıyla bitiren Aleyna Yaren Dağlayan ve Ahmet Emre Erbay Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 7. sınıfa kadar Türkiye'de okuduktan sonra hiç Almanca bilmeden geldiği ülkede Max-Planck Gymnasium'u 1,1 not ortalamasıyla bitiren Onur Böyükgök ise Köln Üniversitesi işletme bölümünde eğitime başladı. Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, bu başarıların gurur kaynağı olduğunu belirterek "Toplumumuz sınıf atlıyor. Bu da bize gurur veriyor. Gençlerimize, anne ve babalarına teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19 

Ahmet Emre, Düsselldorf, Güncel
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