Örnek iş birliğinin ikinci adımı tamamlandı

Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" projesinin ilk fazının ardından ikinci dönem çalışmaları da başarıyla tamamlandı.

Projenin ikinci ayağı, 2020-21 akademik yılı bahar döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile sürdürüldü. Proje kapsamında öğrencilere sürdürülebilir moda ve plastik kullanımının dünyaya etkisi, baskı teknikleri ve görsel iletişim tasarımı konularında Yeşim yöneticileri tarafından eğitimler verildi. Öğrenciler sürdürülebilir gelecek teması ile doğadaki plastik atıklardan etkilenen hayvanlara dikkat çekmek için özel figürler tasarladı. Hazırlanan çevreci tasarımlar, Yeşim tarafından sağlanan bez maske ve çantalar üzerine basıldı.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik teması çerçevesinde büyüme stratejilerine önem vermesi, markaların tüketicilerin talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürünleri tercih etmesi, gelecekte bütün iş yapış süreçlerinde sürdürülebilirlik kavramının öncelikli kriter haline gelecek olması, dünya kaynaklarının hızla tükenmesi ve iklim krizi gerçeği karşısında sektörün kaynakları hızla tüketmesi gibi konular da projeye yön verdi.

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, son dönemde sektörde kendine sıkça yer bulan böylesi bir konuyu "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" sloganıyla dikkat çekici bir boyuta taşıyan örnek bir iş birliği çalışmasına imza attıklarını ifade etti. Söz konusu projenin her iki tarafın hedef kitleleri nezdinde son derece önemli olduğunu belirten Cesur, "Yeni nesil tasarımcılarda 'Sürdürülebilirlik' konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak, bu bakış açısını benimsemiş tasarımcılar yetiştirme konusunu çok önemsiyoruz. Yeşim kurucularından Şükrü Şankaya'nın hayat felsefesi olan 'Önce İnsan' prensibi ile yıllardır insanlar için yaşanabilir bir dünya adına doğaya dost üretim yaparak sürdürülebilirliği destekliyoruz. Söz konusu projeye sağladığımız destekle her iki dönemde de sektörel tecrübe ve birikimimizi yeni yetişen genç tasarımcılara aktarmayı ve onlara ilham olacak ortamlar sağlamayı önceliklendirdik. Proje kapsamında öğrenciler mümkün olan en az kaynak ve en az atıkla doğaya ve insana değer veren bir ekosistem içerisinde ilham veren tasarımlar deneme şansı buldu" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arda da, üniversitelerinin sürdürülebilirlik konusunu son derece önemsediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Son günlerde yaşamakta olduğumuz yangınlarla, son yıllarda yaşadığımız pandemiyle görüyoruz, doğaya verdiğimiz zarar öyle bir seviyede ki, 'Sürdürülebilirlik' bizim için bir seçenek değil, tek seçenek. Çevreye saygılı tasarımın öğretilmesi, genç tasarımcıların hayatının, profesyonel yaklaşımının bir parçası haline gelmesi, çok önemli. Gerekli teknik donanıma sahip tasarımcılar yetiştirmek çok zor değil. Ancak bu hassasiyete, bu bakış açısına sahip tasarımcıları yetiştirmek ve sürdürülebilir işlere imza atmalarını sağlamak oldukça zor. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak, Yeşim'le 2020-2021 akademik yılında sürdürdüğümüz bu iş birliği, bizlere genç nesil tasarımcılarda bu duyarlılığın oluşturulması adına çok değerli bir süreç yaşattı. Yeşim'e tüm desteği ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz." - BURSA