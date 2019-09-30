Son Dakika Haberleri: "Örnek Kıdemli Vatandaşlar" İstanbul'da
Son Dakika Güncel Haber

"Örnek Kıdemli Vatandaşlar" İstanbul'da

1 saat önce

Yaşlılık Konseyi Derneğince (TÜRYAK) düzenlenen "Phronesis: Yaşam Ustalığı" kongresi başladı.

Yaşlılık Konseyi Derneğince (TÜRYAK) düzenlenen "Phronesis: Yaşam Ustalığı" kongresi başladı.

Maslak'taki bir otelde düzenlenen kongre kapsamında, 60 yaş üstü, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanmış kişiler arasından seçilecek "Örnek Kıdemli Vatandaşlar"a yarın ödülleri verilecek.

Kongredeki "Kucaklayıcı mekanlar/Yaşlı Dostu Kentler" konulu panelin moderatörlüğünü yapan TÜRYAK Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Mavi, fiziksel çevrenin yaşlılar için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Mavi, "Yaşlılar için kullanıma uygun olmayan fiziksel ortam, yaşlıların yaşam alanlarını daraltmakta ve toplumla bütünleşmesini engellemektedir. Yaşlı ve engelli dostlar için uygun kentlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ev ortamlarının da onların yaşam standartlarına uygun olarak dizayn edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Egzersiz yapmak önemli ancak sürekli olması lazım"

Kongrede sunum yapan tiyatro sanatçısı Betül Arım da yaşam enerjisinin yükselmesine ilişkin şu önerilerde bulundu:

"İnsanlarla daha çok ilgilenmek bilgilenmek ve paylaşmak için yola çıktım. Yıllardır yaşam sanatına dair seminerler veriyorum. Dünyanıza ve çevrenize dokunun, size iyi davranan insanları sevin. Egzersiz yapmak çok önemli ancak sürekli olması lazım. Benim vaktim olmazsa 15 dakika, vaktim olursa 45 dakika evde egzersiz yaparım. Sabah uyandığınızda ilk olarak gökyüzüne bakın. Nefesinizi diyaframdan alın, birçok şey değişecektir."

Maslak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik güzel Eda Taşpınar bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Örnek Kıdemli Vatandaşlar" İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]