"Örnek Kıdemli Vatandaşlar" İstanbul'da

Yaşlılık Konseyi Derneğince (TÜRYAK) düzenlenen "Phronesis: Yaşam Ustalığı" kongresi başladı.

Maslak'taki bir otelde düzenlenen kongre kapsamında, 60 yaş üstü, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanmış kişiler arasından seçilecek "Örnek Kıdemli Vatandaşlar"a yarın ödülleri verilecek.

Kongredeki "Kucaklayıcı mekanlar/Yaşlı Dostu Kentler" konulu panelin moderatörlüğünü yapan TÜRYAK Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Mavi, fiziksel çevrenin yaşlılar için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Mavi, "Yaşlılar için kullanıma uygun olmayan fiziksel ortam, yaşlıların yaşam alanlarını daraltmakta ve toplumla bütünleşmesini engellemektedir. Yaşlı ve engelli dostlar için uygun kentlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ev ortamlarının da onların yaşam standartlarına uygun olarak dizayn edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Egzersiz yapmak önemli ancak sürekli olması lazım"

Kongrede sunum yapan tiyatro sanatçısı Betül Arım da yaşam enerjisinin yükselmesine ilişkin şu önerilerde bulundu:

"İnsanlarla daha çok ilgilenmek bilgilenmek ve paylaşmak için yola çıktım. Yıllardır yaşam sanatına dair seminerler veriyorum. Dünyanıza ve çevrenize dokunun, size iyi davranan insanları sevin. Egzersiz yapmak çok önemli ancak sürekli olması lazım. Benim vaktim olmazsa 15 dakika, vaktim olursa 45 dakika evde egzersiz yaparım. Sabah uyandığınızda ilk olarak gökyüzüne bakın. Nefesinizi diyaframdan alın, birçok şey değişecektir."