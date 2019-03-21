Örnek Mahallesine Kentsel Dönüşüm Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.



Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ankara'da Altındağ ilçesinde bulunan bazı bölgelerle ilgili Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Altındağ'da Örnek Mahallesi sakinlerine Kentsel dönüşüm müjdesi verdi. Bu bölgeye yatay şehirleşmeye uygun konutların ve sosyal donatı alanlarının yapılacağını ifade eden Kurum, "Deprem riski ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından kentsel dönüşüm projelerini vatandaşların gönlüne girerek yapacağız. Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli." dedi.



"Vatandaşın rızasına göre Kentsel Dönüşüm Uygulayacağız"



Örnek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümüne ilişkin, "Siz nasıl istiyorsanız, sizin rızanız çerçevesinde bu dönüşüm yapılacak. İlk önce planlarımızı onaylamış olacağız, akabinde ada bazında herkes kendisi anlaşıp müteahhitte verebilir. Yok, efendim toplu bir şekilde dediniz ki 'Gelin bize yardımcı olun' buna ilişkin de hem belediyeyle hem TOKİ kanalıyla hem de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.



Altındağ Örnek Mahallesi'ndeki 153 bin m'lik alanda, belediyemiz ile işbirliği içerisinde, örnek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Müjdemizi bugün vatandaşlarımızla paylaşmak istedik şeklinde konuşan Kurum, Altındağ'da devralacağı bayrağı hizmet aşkıyla taşıyacak olan Cumhur İttifakı Adayımız Asım Balcıya desteğiniz çok önemli diyerek vatandaşlardan destek istedi.



Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, "Kentsel dönüşüm konusunda Altındağ'ımızda Bakanlığımızla işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın da rızasını alarak sorunların üstesinden geleceğiz. Daha modern konutlarda, sosyal ve kültürel yatırımlarımızla Altındağ'ımız daha yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşacak. Vatandaşlarımız Altındağlıyım demekten gurur duyacak" dedi.



Toplantıya, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Cumhur İttifakı AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile Örnek Mahallesi sakinleri katıldı. - ANKARA

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