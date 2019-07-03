Son Dakika Haberleri: Örnek meyve bahçesi'nde ilk hasat
Son Dakika Güncel Haber

Örnek meyve bahçesi'nde ilk hasat

1 saat önce

Sungurlu Belediyesi tarafından Yanıcak Su Kuyularının olduğu tarla üzerine kurulan örnek meyve bahçesi ilk meyvelerini verdi.

Örnek meyve bahçesi'nde ilk hasat, System.String[]
Sungurlu Belediyesi tarafından Yanıcak Su Kuyularının olduğu tarla üzerine kurulan örnek meyve bahçesi ilk meyvelerini verdi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yıllarca birileri tarafından "babasının malı gibi" ekip biçilen Boğazkale yolu üzerindeki meyveliğimizin ilk hasadını personelimize dağıtmak üzere topladık" dedi.

Geçen yıl alanda örnek meyve bahçesi uygulaması başlattığını belirten Başkan Şahiner, "Çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek, ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde projeler geliştiriyor" dedi.

Alternatif Tarım ürünleriyle, tarımsal ürün yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Belediyesinin, 53 bin 60 metrekarelik alanda geçen yıl örnek meyve bahçesi uygulaması başlattığını belirten Şahiner, "Örnek meyve bahçemizi vatandaşlarımız ne zaman isterse rahatlıkla ziyaret edip, uygulamalı olarak bilgi edinebilir" dedi.

Şahiner, "Yıllarca birileri tarafından "babasının malı gibi" ekip biçilen Boğazkale yolu üzerindeki Meyveliğimizin ilk hasadını personelimize dağıtmak üzere topladık. İnşallah önümüzdeki sene tüm halkımıza ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:39 Kaynak: İHA
Boğazkale, Sungurlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşk Adası yarışmasında tiksindiren olay! Göbeğinden su içti Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Reuters'tan flaş iddia: Döviz alımında kesilen vergi binde 1'den binde 2'ye çıkartılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örnek meyve bahçesi'nde ilk hasat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]