Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu - Son Dakika

Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu

10.05.2021 09:46

Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu Şehre inip ihtiyaçları alıyor, köy fırınında ekmek pişirip vatandaşa dağıtıyor Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köy muhtarı, 17 günlük tam kapanma sürecinde köylünün tüm ihtiyacını ayağına götürüyor.

Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu

Şehre inip ihtiyaçları alıyor, köy fırınında ekmek pişirip vatandaşa dağıtıyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köy muhtarı, 17 günlük tam kapanma sürecinde köylünün tüm ihtiyacını ayağına götürüyor. Şehre inip ihtiyaçları alıyor, köy fırınında ekmek pişirip vatandaşa dağıtıyor.

Her gün vatandaşların ihtiyaçlarını ilçe merkezinde karşılayan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, 20 kilometrelik yolu vatandaşları için gidip, geliyor. Tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Muhtar Şahin, vatandaşları için köy fırınında kollarını sıvayarak "köy ekmeği" yaptı.

Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan köy ekmeği, binlerce yıldır en sevilen geleneksel ekmek çeşitleri arasında yer alıyor. Köy fırınlarında piştikten sonra çıtır çıtırken sofralarda yerini alan köy ekmekleri günümüzde fırın raflarının da gözde ekmek çeşitleri haline geldi.

Yapımının her aşamasında özel usuller ve gerçek bir ustalık gerektiren köy ekmeği, mayalandıktan sonra bir saat dinlendirilip, köylülerin el yardımıyla yuvarlatıldıktan ortasından delik açılarak, pişirilmek üzere fırın küreğiyle köy fırınına gönderiliyor.

Köy fırınında yaklaşık 10 dakika odun ateşiyle pişirilen köy ekmekleri servise hazır hale geliyor. Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, servise hazır hale gelen köy ekmeklerini siniye dizerek evde kalan vatandaşlarına kapı kapı dolaşarak dağıtıyor. Evlerinde olmayıp, camiden çıkan vatandaşlara da vermeyi ihmal etmiyor.

Köy ekmeği alan vatandaşlardan Hamide Aydın, "Teşekkür ederiz kendisine. Annesinin, babasının ruhunun önünde bulunsun. Kesesine bereket. Daha ne diyeyim Allah razı olsun. Ev ev dağıtıyor herkese. Bu pandemi döneminden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Muhtarımız sağ olsun ekmeğimizi, her istediğimizi getiriyor" dedi.

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Bu 17 günlük kapanma dolayısıyla, vatandaşımıza hizmet babında her gün Taşova'ya gidip, ihtiyaç listesi yapıp veya ne istiyorlarsa onu alıp getiriyoruz. Köylümüzün, biz alışverişlerini yapıyoruz. Bugün de köyümüzde, ekmek fırınında ekmek pişirip bütün köyümüze dağıttık. Köy fırınımızda pişirdiğimiz ekmekleri köylümüze ikişer, üçer dağıttık. Bundan da çok gururluyuz. Kollarımızı sıvadık, hamurumuzu mayaladık. Eşim ve komşularımızla beraber köy fırınımızda ekmeklerimizi pişirdik. İkişer, üçer tane bütün köylülerimize dağıttık. Tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu pandemi sürecinde kurallara uysunlar. İnşallah yakın zamanda bu beladan kurtulacağız" diye konuştu.

Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu
Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu
Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu
Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu

Metin Şahin, Amasya, Taşova, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma sonra kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntıları Tam kapanma sonra kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntıları Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne

Son Dakika Haberleri
10:04 Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı
09:59 Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı
09:57 Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!
09:56 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO tatbikatına katılmak için Romanya'ya hareket etti
09:52 Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor
09:52 Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti
09:35 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
09:16 Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor! Sadakatsiz'in, yeni bölüm fragmanı yayınlandı
09:13 Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak
09:08 Genç kadın, korku dolu günler geçiriyor! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı         
10:05
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı         
09:59
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı         
09:55
Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti         
09:52
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum         
22:23
Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu         
22:02
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler         
19:26
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 10:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Örnek muhtar: Tam kapanmada köylünün eli ayağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement