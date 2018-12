AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir , " Türkiye 'de birçok şehre örnek olacak belediyecilik yönetim şeklini kuracağız." dedi.Demir, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri takdirde Samsun'da 3 bin 500 dönüm alanda yeni organize sanayi bölgesi oluşturacaklarını söyledi.Samsun'un ihracatının artması için çalışacaklarını aktaran Demir, "Samsun'un 400 milyon dolar civarında olan ihracatını 1 milyar dolar seviyesine taşımak için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye'de birçok şehre örnek olacak belediyecilik yönetim şeklini kuracağız. Bu hem çalışma sistemi hem hizmet alanında hem de her alanda altyapıdan başlamak üzere ekonomide, sanatta, kültürde, ithalatta, ihracatımızda, meslek edindirme çalışmalarında, yani bu şehrin her türlü özelliğini harekete geçireceğiz." diye konuştu.Türkiye'de belediyecilik denildiğinde akla ilk önce altyapı hizmetlerinin geldiğine işaret eden Demir, "Yol, kanalizasyon ve altyapı hizmetleri, kentsel dönüşüm.... Bunların hepsini yapacağız ama bunun dışında şehrin her alanda kalkınmasına katkı sağlayan yönetim şeklini ortaya koyacağız. Yönetim tarzı olarak da en şeffaf ve tüm kazanımları yönetime katan bir belediyeciliği inşallah gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.Demir, Samsun'da otopark alanları oluşturmak için bazı kamu binalarını yıkılabileceğine belirterek, seçilmesi durumunda belediyeye ait Anakent İş Merkezi'ni yıkıp yerine katlı otopark yapacaklarını sözlerine ekledi.Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.