Örnek projeler ödüllendirildi

'Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje' kapsamında örnek projelerin ödüllendirilmesi için Sivas Valiliği tarafından ödül töreni düzenlendi.

Sivas Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen 'Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje' vizyonu kapsamında örnek projelerin ödüllendirilmesi amacıyla Projem Sivas Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, bazı il protokol üyeleri, ilçe kaymakamları ve proje koordinatörleri katılım gösterdi. Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Video gösterimleri ile devam eden törende Eğitim Öğretim, Gençlik ve Spor, Sosyal İçerme, Kültür Turizm ve Sanat, Ekonomik Kalkınma, Tarım ve Orman olmak üzere toplam 5 dalda dereceye giren projeler ödüllendirildi. Ardından mansiyon ve özel ödüllerde sahiplerine teslim edildi.

300 beklenen projeye 700 kişi başvurdu

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Kurumlarımızın standart faaliyetlerinin yanında kurumsal dinamikliklerini işbirliklerini kullanarak adeta toplumun kılcal damarlarına nüfuz edecek küçük dokunuşlarla da büyük etkiler oluşturacak faaliyetler ortaya koymaya çalıştık. Yani bir potansiyel var. Küçük bütçelerle buna dokunarak da güzel etkiler güzel neticeler almayı arzu ettik. Hakikaten de başarılı olduk. Yaklaşık 300 fikir olarak başladık ve 700 fikir geldi. Şubat ayında sizlerden gelen 700 fikir ve proje ile yine bu salonda birlikte bismillah dedik. Dünyanın içinde bulunduğu salgın koşullarına rağmen projelerin büyük bir kısmını hayata geçirilmiş olmasını gerçekten çok önemsiyorum. Hep birlikte aşkla, şevkle bu milletin evlatlarına Sivas'ımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS