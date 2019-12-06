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Örnek şoförden, örnek davranış

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde Özel Halk Otobüsü sürücüsü Burhan Koca, araç yangınına müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı.

Örnek şoförden, örnek davranış, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde Özel Halk Otobüsü sürücüsü Burhan Koca, araç yangınına müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 M 0323 plakalı otobüs ile 4 numaralı hatta çalışan Burhan Koca, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yolun ortasında bir araçtan çıkan dumanları fark etti. Otobüsündeki yangın söndürme tüpünü alarak hemen otobüsten inen Koca, yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde yangını büyümeden söndüren Koca olası bir araç yangınının önüne geçti.


Aydın Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, "Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerde şoförlerimize vatandaşların zor durumlarında yardımcı olmaları açısından uyarılarda bulunuyoruz. Şoför arkadaşlarımız da bu tür konularda zaten çok duyarlılar. Burhan bey de başlattığımız 'ayın şoförü' uygulamasında geçtiğimiz aylarda ayın şoförü olarak seçilmişti. Kendisinin aldığı bu ödülü ne kadar hak ettiğini bir kez daha görmüş olduk" diyerek aracı yanmaktan kurtulan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Organize Sanayi Bölgesi, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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